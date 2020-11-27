إنفوجراف: مؤتمرات وقوانين.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونص التعديل فى جزء منه على إضافة تعريف للتركز الاقتصادى بأنه "كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص، والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أى من أجزائها".

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية حول تقديم الأخيرة منحة قيمتها مليار ين يابانى، للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادى النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ولكن الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وكذا الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) فى نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويأتى هذا التعديل فى إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين فى هذه المنطقة، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.

وكذا الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020، فضلاً عن الموافقة على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة فى تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم "شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك فى إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة فى مجال الضرائب، تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

وشملت القرارات أيضا الموافقة على تشكيل لجنة تضم عدداً الوزارات، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين فى مصر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فى إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم فى جذب أكبر عدد منهم، إلى جانب الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة لاند مارك للتنمية العقارية لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.

وكذا الموافقة على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر" بإجمالى 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير التنمية المحلية، ومحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومسؤولى الجهات المعنية، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

حيث أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديرى للملابس، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

إلى جانب ترأسه اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، مثل الاستعداد لمواجهة الأمطار فى الأيام المقبلة، وتوافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من جانب وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيى، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلى جانب اجتماع لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، إلى جانب محافظى الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.

فضلاً عن اجتماع مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة فى فصول الحضانات، حيث قال إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة فصول الحضانات، لتوفير هذه الخدمة للأسر التى تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة، هذا إلى جانب الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية مثل جهود مواجهة الأمطار الغزيرة، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمتابعة المشروعات الرقمية التى تنفذها الوزارة، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ونائب وزير الاتصالات للبنية التحتية.

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف على المحور لإقامة مشروعات خدمية عليها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية، وممثل وزارة الدفاع.

وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظى البحيرة، والإسكندرية، إلى جانب مسئولى الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان، وكذلك اجتماع لتقييم موقف الاتفاقيات التجارية الدولية المنضمة إليها مصر فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.



كما شملت أنشطة رئيس الوزراء أيضاً، متابعته مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبعض المشروعات الجارى العمل عليها بالمنطقة مثل مشروع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وبعض مشروعات البتروكيماويات، بالإضافة إلى تقديم التهنئة للمسئولين المصريين الفائزين بجائزة "التميز الحكومى العربى"، والتى أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث أعرب مدبولى عن سعادته وتقديره لفوز كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزير فى العالم العربى، ومحافظ بورسعيد، كأفضل محافظ عربى بهذه الجائزة.