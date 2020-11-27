التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2020-2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى منشور لها عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2020-2021، أن إجازة نصف العام الدراسى تبدأ يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".
وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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