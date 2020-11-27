فيديو- شكرا عظيمات مصر.. تمكين المرأة ضمن استراتيجية بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - وعبر فيديو أذاعته قناة "dmc" اليوم تحت عنوان "شكرا عظيمات مصر"، أوضحت تمكين المرأة ضمن استراتيجية بناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة.
وأوضح الفيديو، أن الدولة المصرية تولى المرأة اهتمامًا خاصًا، وتقدر إسهاماتها فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، ومسيرتها ضمن العمل الوطنى والإنسانى.
وأكد الفيديو، أن الدولة المصرية تكفل للمرأة دورها الوطنى الكبير وتكن له كل التقدير، وأثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف ولبت نداء الوطن.
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