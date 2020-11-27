عاجل.. السيسى يوجه بتوسعة الحارات المرورية بالقاهرة وإنشاء أهالينا 3

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الانجاز فى بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما فى ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورا بمحور الدائرى الذى يربط تلك المنطقة بطريق "القاهرة – السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهاً بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين. كما وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفورى فى إنشاء التجمع السكنى "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التى تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالى المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجارى تطويرها فى محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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