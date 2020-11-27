الرئيس السيسي يتفقد سير العمل في مشروعات شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد الي الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة/ السويس، ومدينة القاهرة الجديدة.
وقد اطلع الرئيس علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والانشائية بتلك المواقع من المشرفيين الهندسيين، موجها سيادته بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.
كما وجه سيادته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني «أهالينا 3» امتدادا لسلسلة تجمعات «أهالينا» السكنية التي جرى إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
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