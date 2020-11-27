«كاف» يجري مقارنة بين الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا (إنفوجراف)

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في مقارنة بين ناديا الأهلي والزمالك، إحصائيات الفريقين قبل نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر في تمام التاسعة من مساء اليوم، وهو "الكلاسيكو" العاشر أفريقياً والـ 238 بين القطبين والذي سيؤهل الفائز لمواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي في التاسع من ديسمبر المقبل كما يمثل القارة في كأس العالم للأندية الذي يقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير 2021.

احصائيات الأهلي والزمالك

واستعرض الكاف الأهداف بين الفريقين حيث سجل الأهلى 15 هذا الموسم في بطولة دوري أبطال افريقيا مقابل 12 للزمالك، وجاءت التسديدات على المرمى 43 للأهلي مقابل 35 للزمالك.

وفي عدد التمريرات جاءت 4832 للأهلى وللزمالك 3960، وجاءت معدل التمريرات الصحيحة 8 % للمارد الأحمر مقابل 79 % للقلعة البيضاء.

وفي استخلاص الكرة جاء للأهلى 163 مرة خلال مبارياته فى هذه النسخة مقابل 139 للزمالك، وأخيرا في الحفاظ على الشباك نظيفة خلال المباريات 4 للاهلي مقابل 5 للزمالك.

وتأهل الفريقين فى نصف النهائى على حساب الوداد والرجاء المغربيين بانتصارين ذهاباً وإياباً ، فازالأهلي بمجموع اللقاءين (5 – 1) مقابل (4 – 1) للزمالك.