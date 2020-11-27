موجز السوشيال ميديا.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة خالد الغندور.. وعصام الحضري للاعبي الأهلي: جمهوركم بيناديكم

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #شكرا_للسيدة_انتصار_السيسي بعد عرض لقاءها امس مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي المتواضعه المحترمه الراقيه وزوجة إبن الأصول" و "‏كنت متمنية الحلقة ما تخلصش أد ما كانت حلقة حلوة و بسيطة و كلام سيادتها يدخل القلب علي طول. السيدة إنتصار السيسي السيدة المحترمة البسيطة البشوشة المكافحة الموجودة في كل بيت مصري أصيل. إنها حقا عائلة محترمة جدا. فعلا الطيبون للطيبات ‎#شكرا_للسيده_انتصار_السيسي ".

رد الفنان نبيل الحلفاوي على تصريح الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق لا أن الأهلي لايملك لاعبين سوبر مثل الزمالك.

و كتب نبيل الحلفاوي قائلا "‏معاه حق.. طول عمر الأهلي ما بيخوفش بلاعب سوبر معين أو اثنين. لو غابوا أو اتمسكوا يعطل الفريق الأهلي بيكتسح البطولات لأنه كله على بعضه يخوف. الفرقة نفسها هي السوبر. ما تعرفش الضربة هتيجي منين".

وجه عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق الدعم للاعبي الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر عصام الحضري فيديو للجماهير اهتف للأهلي وعلق عليه قائلا "جمهوركم بيناديكم أفريقيا الله يخليكم".

وجهت الفنانة منه فضالي الدعم للنادي الاهلي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منه فضالي صورة لها مرتدية تيشرت منتخب مصر الأحمر وعلقت قائلة "ربنا معاكم #الأهلي #مصر".