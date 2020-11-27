غلق المقاهي تزمنًا مع بدء مباراة الأهلي والزمالك

غلق المقاهي، شائعة جديدة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا.
نفت الحكومة شائعة غلق المقاهي تزمنًا مع مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدين أن المقاهي ستعمل في مواعيدها المقررة والساعات المضافة الخاصة بيومي الخميس والجمعة.
وكانت ترددت في الأيام الماضية، أنباء عن احتمالية فرض حظر تجوال اليوم الجمعة بسبب الشحن الجماهيري بين مشجعي الفريقين، وكذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا.
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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.
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