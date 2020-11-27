تردد تايم سبورت الارضي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تردد تايم سبورت الارضي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

ازدادت المعدلات البحثية، صباح يوم الجمعة، من قبل الجمهور عن تردد تايم سبورت الارضي، كي يستعد لمباراة خاصة ومشاهدة ممتعة مع أفراد أسرته.

تردد تايم سبورت الارضي



يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم، من خلال ضبط جهاز التلفاز على تردد تايم سبوت الأرضي على القمر الصناعي نايل سات، وإدخال التردد: 10853، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وكذلك تستطيع ضبط جهازك على القمر الصناعي نايل سات التردد: 11449، الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كما تذاع المباراة أيضا علبر قنوات "بي إن سبورت" المشفرة من خلال قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.