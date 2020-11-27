مايسة عطوة: انتصار السيسي نموذج للمرأة المصرية الأصيلة

أشادت النائبة مايسه عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، بحديث السيدة أنتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة خاصة مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة" و المذاع على الفضائية المصرية dmc .

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، على أن السيدة أنتصار السيسي نموذج للمرأة المصرية المكافحة والأصيلة والمخلصة لحياتها الأسرية، التي ترغب في حياة أسرية أمنه مليئة بالكثير من الحب والدف، مما ساهم وبشكل كبير في خروج أجيال ذات خلق وتسير على النهج الصحيح.

وطالبت عضو مجلس النواب، بأتخاذ حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مثال وقدوة يقتدي به، خاصة وان هذه العادات والتقاليد والحياة الأجتماعية أصبحت تتلاشي من المجتمع المصري، وياتي ذلك بسبب عصر التكنولوجيا الذي طرأ مؤخرا.