الحضور لـ 300 شخص فقط .. إجراءات أمنية ووقائية مشددة استعدادا للقاء القمة

جدة - نرمين السيد - كثف رجال الأمن، منذ الصباح انتشارهم وتواجدهم بستاد القاهرة استعدادا لتأمين اللقاء المرتقب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى، وسيتم فتح أبواب الاستاد أمام الضيوف فى الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً لدخول من 250 إلى 300 شخص مدعوين للحضور.





وأجرى رجال الأمن "بروفات" لعملية تأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز.

وبدوره، قال مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل.

وأوضح أنه سيتم فتح البوابات فى الساعة الخامسة وإغلاقها فى الساعة الثامنة مساء، لافتًا إلى أن الحضور فى ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 300 شخص، شاملا حضور الأهلى والزمالك والاتحاد الإفريقى والجماهير والصحفيين.

وأشار إلى أنه سيتم فحص درجة حرارة الحضور، مضيفًا: "لو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة لن يدخل الاستاد، وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".

جدير بالذكر أن الأهلى، تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربى، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين بستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5-1 فى مجموع المباراتين.

بينما الزمالك تأهل للنهائى الإفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4-1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسؤولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الحالية.