نصائح حماية المستهلك للشراء فى الجمعة البيضاء

جدة - نرمين السيد - تشهد الأسواق كل فترة حالة من الانفلات فى الأسعار ولضبط هذا الوضع المضطرب زادت الحاجة لوجود آليات للرقابة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوط بها القيام بهذا الدور، وأبرزها بكل تأكيد جهاز حماية المستهلك.





ويعتبر جهاز حماية المستهلك، من أبرز الجهات التى تقوم بدور فى الرقابة على الأسواق، مثل هيئة السلع التموينية، وقطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، والهدف من إنشائه هو مواجهة الاستغلال والجشع، إذ يتركز دوره على وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون.



ولكى يحقق جهاز حماية المستهلك دوره المنوط به حدد القانون اختصاصته فى النقاط التالية:-

1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

3- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.

4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز.

5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بها.

6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب من الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

ومن أهم أدوارالجهاز توجيه الإرشارات والنصائح للمواطنين خلال عمليات شراء السلع، خصوصا فى مواسم التخفيضات التى تقيمها الشركات والمحلات الكبرى فيما يسمى بـ"الجمعة البيضاء" والتى تشهد تخفيضات كبيرة بهدف بيع أكبر عدد من السلع فى هذا اليوم.



ووجه "حماية المستهلك"، للمواطنين العديد من النصائح عند شراء أى سلعة خلال "الجمعة البيضاء" حتى يتجنب الوقوع كفريسة لجشع التجار، ويمكن تلخيص أهمها فى النقاط التالية:-

1- شراء المنتجات والسلع من الأماكن الموثوق فيها منعا للتعرض للغش.

2- اتباع العروض الحقيقية بالمحال التجارية الرخصة والمنصات الإلكترونية المعروفة.

3- تعرض المقدمى التخفيضات للعقوبات حال ترويجهم تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين.

4- عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

5- حماية المستهلك يوفر طرق مختلفة لتقديم شكواهم حال تعرضهم للغش وهى:

- التقدم بالشكوى طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى.

- التقدم بالشكوى عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880.

- التقدم بالشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook.

- التقدم بالشكوى عن طريق الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

ويعد يوم الجمعة البيضاء بداية موسم لشراء الهدايا والسلع المختلفة، إذ تقدم أغلب المتاجر عروضا وخصومات مميزة، إذ تفتح المتجر أبوابها لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا بسبب الخصومات الكبيرة

ومن أشهر المواقع التى تعتمد تخفيضات يوم الجمعة متجر أمازون للتسوق الإلكترونى والذى يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم للشراء منه لما يوفره من تخفيضات كبيرة فى ذلك اليوم، أما فى الوطن العربى فأشهر المتاجر التى تقدم تخفيضات الجمعة هى متجر سوق كوم، ومتجر جوميا.