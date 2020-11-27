قبل مباراة القمة .. حقيقة غلق المقاهي والكافيهات أمام المشجعين

نفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي، والمطاعم والكافيهات والنوادي، مساء اليوم، الجمعة تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر أن تجرى بين فريقي الأهلي والزمالك.
وقبل ساعات تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، وذلك تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، إلى جانب أيضا تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا .
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .
ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .
من جهة أخرى أصدرت الحكومة مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والماطعم والكافيهات، قبل أيام تماشيا مع الظرف الذي تمر به البلاد ، وجائحة كورونا على ان يستمر تطبيق تلك المواعيد عقب انتهاء الجائحة أيضا .
ومن المقرر أن تطبق تلك المواعيد أول ديسمبر المقبل ، حيث نشر في الجريدة الرسمية ، وجاءت تلك المواعيد كالتالي :
مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).
- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).
- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.
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