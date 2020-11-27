وفاة خميس أبو العافية مراسل التلفزيون المصري السابق

توفي مساء اليوم، خميس أبو العافية، مراسل التلفزيون المصري السابق في إسرائيل عن عمر يناهز ٦٠ عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
وعمل أبو العافية مراسلا للتلفزيون المصري، وعُرف من خلاله للجمهور المصري والعربي من خلال تغطياته للأحداث في تل أبيب بصفة مستمرة، قبل أن يعمل في راديو تل أبيب مؤخرا كخبير في شؤون الشرق الأوسط.
وانتقل أبو العافية إلى أحد مستشفيات تل أبيب مؤخرا لتلقي العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ووفقا للأخبار القادمة من يافا، من المقرر أن تُشيع جنازة أبو العافية المسجد الكبير في يافا.
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