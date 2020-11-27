"رشاد وصبحى" يشهدان افتتاح ملاعب مستقبل وطن بعد تطويرها

أفتتح منذ قليل المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الملاعب الرياضيه الجديده لنادي حزب مستقبل وطن منها ملاعب كرة القدم ومجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءته، وذلك بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة .

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وحضر الافتتاح عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ أبرزهم ، المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين أمانة الشباب المركزية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، والنائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادى، والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمركزية.

وقام بتقديم الحفل عبد الحميد العمدة الأمين المساعد لامانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن .

وخلال الاحتفالية تم تكريم أعضاء فرق، كرة القدم، والكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم .

وشهدت الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية

وتقام الاحتفالية لتكريم أعضاء فرق، كرة القدم، الكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما سيتم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسي"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وتشهد الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية.

وقام منظمي الإحتفالية بتوزيع كمامات على الضيوف وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا .

وحرص الاعضاء على اصطحاب أبنائهم معهم إلى النادى لمشاهدة البرامج الترفيهية التى سيتم عرضها خلال الحفل .