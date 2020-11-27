زواج عرفي انتهى بخناقة وانفصال..الجمهور لـ دينا الشربيني: ظلمتي نفسك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقصة إنفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، ومن هنا بدأت الأحداث تأخذ مجرى آخر على السوشيال ميديا.

تحيا مصر رصد العديد من تعليقات الجمهور التي انقسمت بين الطرفين، ليدافع الجمهور عن فنانه المفضل بطريقة حادة، ليلقى الطرفين العديد من الإنتقادات اللاذعة، خاصة أن قصة زواجهما كانت مختلفة إلى حد كبير.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب



أكد عدد كبير من الجمهور، أن بداية قصتهما كانت غريبة على الإطلاق ولن يعلنوا زواجهما بشكل رسمي، حيث تفاجأ الجمهور بإرتباطهما سرًا بعد ظهور دينا الشربيني دومًا بجانب عمرو دياب، لذا كانت النتيجة متوقعة بالنسبة لهم على الرغم من حالة الشجن التي سيطرت على الثنائي.

هاجم البعض الآخر الفنان عمرو دياب بعد ظهور العديد من الروايات التي تشير إلى أن الهضبة وبخ دينا الشربيني في إحدى القرى السياحية، قائلين: "عمرو دياب نسي نفسه وانه جدو.. شوف نفسك قبل ظهور دينا كنت عامل ازاي وبعد ظهورها بقيت ازاي حتى روحك اتغيرت ودة ظاهر في حفلاتك".

خناقة عمرو دياب ودينا الشربيني