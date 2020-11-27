جدة - نرمين السيد - وجه المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طالب فيها باتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا المعروف بشراسته وخطورته على حياة الإنسان، مؤكداً أن الحكومة المصرية نجحت فى مواجهة الموجة الأولى من الفيروس، وأن عليها فى هذه المرحلة ألا تتهاون فى اتخاذ إجراءات شديدة تحمى مصر من الوقوع فى المنزلق الخطير لهذا الفيروس الشرس.





وأكد أبوشقة، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن المسؤولين فى الحكومة عليهم أن ينتبهوا إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وأن يشددوا الرقابة على المقاهى بمنع تدخين الشيشة فيها منعا نهائيا مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من تسول لهم أنفسهم السماح بتدخين الشيشة فى المقاهى، بالإضافة إلى أنه يجب تشديد الرقابة فى وسائل النقل العام والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات للحماية من الفيروس، وعدم تعريض الأرواح للخطر. كما دعا إلى تشديد الرقابة على المدارس للاطمئنان على عدم تكدس الطلاب فى الفصول وارتدائهم الأقنعة الواقية مع الانتباه إلى أى حالة تظهر عليها أعراض البرد، حتى لا ينقل التلميذ العدوى إلى زملائه، كما أكد أبوشقة، على ضرورة الأخذ بأحدث العلاجات التى يتم اكتشافها للتقليل من آثار الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوشقة: على الحكومة ألا تتهاون فى مواجهة الموجة الثانية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.