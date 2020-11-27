فيديو.. الرئيس السيسى يوجه بإنجاز أهالينا 3 خلال عام: ده قرار

جدة - نرمين السيد - تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الانجاز فى بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما فى ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورا بمحور الدائرى الذى يربط تلك المنطقة بطريق "القاهرة – السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".





ووجه الرئيس، بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب"، بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، قائلاً: "إحنا كدولة هنعمل 6 حارات فى كل اتجاه عشان نوسع الطريق، ولو فيه مشكلة قولولى". وعن منطقة الهجانة قال الرئيس للمشرف على تطوير المنطقة: "إحنا بنعوض الناس، بنقعدهم فى شقق كويسة؟، هل فيه فى أهالينا امتداد؟، أهالينا 3 تتعمل على طول وتكلم الهيئة الهندسية خلال سنة يسلموها، عشان لما نخلى أماكن ظروفها صعبة نخلى على أماكن مبنية، ده قرار".

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