نبيلة مكرم: مصر ما يتخافش عليها محروسة بأذان الجوامع وأجراس الكنائس

نشرت السفيرة نبيله مكرم وزيرة الهجرة، صورًا جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، من خلال تواجدها بمحافظة دمياط لحضور خطبة الجمعة عن الهجرة غير الشرعية.

و علقت نبيلة مكرم علي الصور قائلة : " تعرف تترجم " سبحان الله" بالانجليزي، و لا " الله يسامحك" و لا " ربنا يديم المحبة" و لا " ربنا كبير" و لا " ان شاء الله" و لا حتى " ربنا على المفترى"..، احنا شعب كل كلامنا بنذكر فيه ربنا لاننا كلنا قريبين منه بنشكره على نعمة الوطن، و على قيادتنا اللى مش بتفرق بينا ".

و أكملت نبيلة مكرم كلامها قائلة : " النهاردة حضرت مع زميلى العزيز وزير الاوقاف خطبة الجمعة فى دمياط عن الهجرة غير الشرعية، و فى ضيافة المحافظ الشاطرة جدا د.منال عوض، مصر ما يتخافش عليها...محروسة باذان الجوامع و اجراس الكنائس ".

وكان قد قام كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بافتتاح الندوة التثقيفية للأئمة للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية المُنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب و الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف و الشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة.

و أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارتى الأوقاف و الهجرة قد قامتا بتسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية وذلك لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء على هذه الظاهره ، لافتة أنه ووفقًا لما جاء بالأديان السماوية جمعاء لا يجوز دخول اى دولة الا من خلال الطرق القانونية المشروعة والذى تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة، كما أكدت أن هناك تكاتف وتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، هذا وقد أشادت محافظ دمياط بما تقوم به الوزارتين من جهود فى هذا الملف، وتفعيل دور الائمة فى نشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة..



https://www.facebook.com/nabila.makram/posts/10158734271441203