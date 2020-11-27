"الزراعة" تعلن 10 توصيات مهمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 توصيات مهمة، خلصت اليها ورشة العمل التدريبية التي عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تم التوصية، بالاهتمام بزراعة الاصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية وبالتإلى زيادة القدره التنافسيه والقابلية للتصدير.

واشار عزوز الى ان المشاركين اكدوا اهمية وضع سياسات واستراتيجيات اكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن اصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير.

وأوضح رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان التوصيات شملت ايضا الاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، فضلا عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعيه الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجوده.

واكد عزوز ان المشاركين اكدوا ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التي تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعيه المصرية، كذلك العمل علي تكويد المزارع.

وشارك في ورشة العمل، التي تم اقامتها على مدار يومي 16، و 17 نوفمبر الجاري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، معهد بحوث الإقتصاد الزراعي، معهد بحوث البساتين، مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الإتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فضلا عن مؤسسة اقتصاد المعرفه (شبكات بشاير ).