حصول 43 فندقا عائما حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

حصل 43 فندقًا عائمًا (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية، وذلك منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي,

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية أن من بين الفنادق العائمة التي حصلت علي الشهادة المعتمدة 41 تعمل ما بين محافظتي الأقصر وأسوان، واثنين يعملان في محافظة القاهرة، لافتا إلى أن لجان الفحص أقرت خلال الأسبوع الماضي بإستيفاء 26 فندقًا عائمًا بين الأقصر وأسوان، وهم فنادق "نايل دولفين، سولاريس 1، بريميوم، أمو بوت، أبركرومبي 2، وزينه، وميديا، ولا ترافيتا، وتوسكا، وبوريفاج 1، وشاتوه لافاييت، وأزميرالدا، وشامبليون 2، وأبركرومبي نايل أدفنشر، وكراون جويلز، ورويال، وريجنسي، ولوفايان، وميس وورلد، ونايل بلازا، ونايل شمس، واميليو، وميس بوريفاج 2، ونايل ماركيز، وبلو شادو، وفرح"، ها بالإضافة إلى كل من فندقي "نايل فيجن، وريفر بوت" بمحافظة القاهرة.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

ومن جهتها، سبق وأفادت وزارة السياحة والآثار بانه يتم التنسيق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء لإجراء ١٠ معاينات للمنشآت الفندقية والسياحية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال التفتيش على المنشآت القائمة لمتابعة تنفيذ لاشتراطات السلامة الصحية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - لأول مرة - برئاسة وزير السياحة والآثار في فبراير الماضي لبحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالاضافة الي بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة.