نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا تستقبل أول فوج برازيلي بعد استئناف حركة السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت محافظة المنيا أول فوج سياحي من دولة البرازيل، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى يوليو الماضي.

وقد قام أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة المنيا باستقبال الوفد والاحتفال به من خلال عرض فني لفرقه فنون شعبية.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالمنيا قاموا بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والتأكد من تطبيقها منذ لحظة وصول الوفد الى المنيا وحتى انتهاء اجراءات إقامتهم بالفندق الخاص بهم.

وأضافت أن المكتب قام أيضا بتوزيع مجموعة من النشرات والمواد الدعائية عن مناطق الجذب السياحية والأثرية المصرية.

كما تم خلال فعاليات الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الترويجية الخاصة بالوزارة منها فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال تواجدهم بمحافظة المنيا بزيارة منطقة تل العمارنة ومنطقه بنى حسن، وبتضمن برنامج زيارة الوفد لمصر أيضا مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.