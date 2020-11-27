رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي ليلي سويف وأبنتها

وتسال النشطاء "ازاي سايبين واحده زي ليلي تدرس في الجامعه.. نظن أنه لا يمكن نستائمنها علي عقول أولادنا لأن واحده زيها أكيد بتحاول تزرع أفكار مريضه فيهم".

محمد يوسف

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