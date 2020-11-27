نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشطاء يوجهون رسالة إلى حسام بهجت ونجاد البرعى: أفكاركم لن تطبق بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي الرينبو حسام بهجت والعميل المتحذلق نجاد البرعي.

وقال النشطاء "يا استاذ نجاد حاول تجرب ولو مره واحده انك تقف في صف الدولة وتبطل انحيازك الاعمي لصالح بعض الخونة الممولين لجهات يعلم الله مدي حقدها الاعمي ضد هذا الوطن ".

وأضاف النشطاء "بالنسبة للمستر رينبو حسام بهجت بنقولك والله دمك تقيل فعلا لما بتحاول تستظرف علي السوشيال ميديا وكمان في ناس كتير بتقول أن الغضب باين علي وشك بسبب الأفكار الشاذة إللي أنت بتؤمن بيها وعاوز تدخلها للمجتمع المصري من خلال الكيان المسمي المبادرة المصرية بتاعتك اللي بلتنا بيها".

وتابع النشطاء "طبعا مسمعناش صوتكم لما دول أوروبية حظرت كيانات بتنادي بافكار متطرفة.. طبعًا احترام القوانين الاروبية بيسري في عروقكم ولكن بالنسبة للقوانين المصرية لا يجوز احترامها في عرفكم.. لأن أكيد طبعًا مبيجيش ليكو من وراها الدولارات..وعلي فكره المبادرة المصرية دي ليها نفس الأفكار المتطرفة بس بشكل تاني وفقا للعادات وتقاليد كل مجتمع".

واختتم النشطاء"أنسي يا حسام يا بهجت أن أفكارك الرينبو دي تنتشر في مصر.. لكن طبعا للأسف في بعض النفوس المريضه لقت مجال أنها تظهر بسببك.. فهل أنت يا نجاد يا برعي مؤمن بأفكار الرينبو دي برضه..ياريت يا نجاد نوضح المسألة علشان نعرف نتعامل معاك ازاي".