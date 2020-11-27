نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن هاتف سامسونج samsung galaxy a02s للفئات المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن إطلاقها لهاتف سامسونج samsung galaxy a02s الجديد في شهر فبراير المقبل والتي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أعلنت عن سعره أيضا للفئات المتوسطة التي تناسب جميع، كما أعلنت أيضا عن هاتف سامسونج galaxy a12 للفئات المتوسطة أيضا مما أثار المنافسة بين هواتف سامسونج والهواتف الأخري أيضا من حيث المواصفات، وتم تدعيم الهواتف بالمواصفات البسيطة التي تتناسب مع السعر أيضا.

مواصفات سامسونج samsung galaxy a02s

أعلنت شركه عن مواصفات هاتف سامسونج samsung galaxy a02s الجديد الذي سيتم توافره في الأسواق في فبراير المقبل، ومن ضمن المواصفات التي أعلنت عنها سامسونج والتي سوف نختصرها لكم في الأتي:

أبعاد الهاتف 164×75.8×8.9 ملي.

الهاتف يزن 205 جرام.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

مساحه تخزين الهاتف 32 جيجا و 3 جيجا رام.

الهاتف يدعم منفذ لكارت ميموري يصل إلي 1 تيرا.

شاشه الهاتف من نوع tft بقياس 5.5 بوصه بجوده hd وتأتي بدقه 1560×720 بكسل كما تدعم مساحه بكسلات تصل إلي 264 بكسل لكل بوصه وتأخذ الشاشة مساحه الواجهة الأمامية للهاتف وثقب في الأعلى.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snap dragon ثماني النواة كم في هاتف شاومي بوكو poco m3 ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 506.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات بدقات مختلفه الولي بدقه 13 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والخاصة بالعزل مع فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية بدقه 5 ميجا بكسل.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن بقوه 15 وآت.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجه.

الهاتف يدعم منفذ خارجي لسماعه الأذن.

سيتوافر الهاتف باللون الأبيض والأسود.

سعر سامسونج samsung galaxy a02s

أعلنت شركه سامسونج علي هاتف سامسونج samsung galaxy a02s الجديد الذي سيتم إصدارة والتي أعلنت أيضا أن الهاتف سيكون سعره اقتصادي ومعقول لجميع الفئات المتوسطة والذي يعادل هاتف انفينكس infinix note 8i في السعر، وأعلنت شركه سامسونج عن سعر هاتف سامسونج samsung galaxy a02s في الخارج وهو 180 دولار ما يعادل بالسعودي 622 ريال سعودي وبالمصري 2800 جنيه مصري.