تامر حسني: "مش منطقي كل ماتش نحس ان في حرب هتحصل "

وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهور كلًا من النادي الأهلي والزمالك قبل مواجهة اليوم في مباراة قمة القرن المرتقبة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "رأيي الشخصي المُتواضع..مهما اتكلمنا كلنا في الروح الرياضيه الجميله في كرة القدم مش هيكون كلامنا مؤثر زي أصحاب الرياضه نفسها يعني لو صداقتهم الطيبه تبان في العلن من خلال بوستات فيها سلام بين اللاعبين هتخليهم ينقلوا الروح السلميه دي للناس ولكُل الجماهير، و لو أثناء المباراه حد خبط حد يعتذرله و يطّمن عليه ، الناس فوراً هتفرح بالروح دي الروح دي هتنتقل للبيوت و للجماهير".

وتابع: "ومش هيكون في أي نزاعات، ولو المباراه خلصت وكل لاعب جري حضن لاعب من الفريق التاني فعلاً هيخلوا الناس في البيوت و كل مكان في نفس حالة السلم اللي هيصدروها، حتى لو إدارة كل نادي ألزمت كل فريق بالروح دي إجباري لإن ولادنا يستاهلوا إنهم مايكرهوش بعض ولا يتخانقوا بسبب رياضه المفروض إنها بتجمع الناس".

وأضاف: "مش منطقي برضو كل ماتش الناس تحس إن في حرب هتحصل !! و بين مين !! أهم و أعرق الأنديه المصريه اللي مشرفينا في كل الدنيا، يارب كل الخير ليهم و لأولادنا و للجماهير العظيمه المخلصه..زمالك أو أهلي يعني مصر والدنيا كلها بتتفرج النهارده على أولاد مصر و بعون الله هنرفع راس مصر لإن النتيجه أياً كانت فهي مصري".

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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.

