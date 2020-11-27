تجنبي خناقة ماتش الأهلي والزمالك بطريقة ذكية

يضطر العديد من الأزواج مشجعي كرة القدم، أن يشاهد مباراة الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال افريقيا، المقرر إقامتها بعد ساعات، في المنزل بسبب الخوف من مشاهدة المباراة في المقاهي بسبب فيروس كورونا.

لتبدأ حلقة من المشادات التي تحدث بين الزوجين بسبب المبارايات، إلا أنه يمكنك تجنب خناقة ماتش اليوم عن طريق خطة ذكية.

- تجنبي الحديث مع زوجك قبل المباراة بسبب الضغط النفسي الذي يكون فيه.

- اتخدي دور المقاهى في تقديم المشروبات الساخنة مثل: "الشاي- القهوة- النسكافية"، ولن تتذمري عند تقديمها له.

- ابتعدي عن الحديث المستمر الذي لن ينقطع أثناء المباراة، لذا عليكِ الهدوء والسكون بجانبه فقط.

- إذا فاز فريقه المفضل قومي بعمل شيء مختلف مثل كعكة الإنتصار، إما إذا انهزم تجنبي الحديث معه تمامًا.

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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.

