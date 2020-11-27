إصابة مكرم محمد أحمد بوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، للإصابة بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وتضمن البيان: "الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد". وأضاف: "وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".

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