صور: بحضور وزيرة البيئة.. انطلاق رحلة فريق إن اس كروسينج بالدراجات الهوائية

جدة - نرمين السيد - وقد أكدت أن حدث اليوم، يأتى فى إطار فعاليات حملة eco- Egypt للترويج للمحميات الطبيعية، حيث سيقوم فريق "أن أس كروسينج" والمكون من 30 شابا وفتاة بعبور الشريط الساحلى للبحر الأحمر بالدراجات الهوائية "1،000 كم" وزيارة عدد من المحميات تبدأ بمحمية وادى دجلة، مرورا بمحمية وادى الجمال وصولا إلى محمية جبل علبة، التى تعد من أهم المحميات المستهدف ترويجها ضمن حملة إيكو إيجبت، والتى تم اطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية داخل مصر.

وأضاف أنه يوجد لدينا 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، بعض هذه المحميات لا يتم ممارسة أنشطة بها لمرور أنواع معينة من الطيور بها، فالحفاظ عليها هام للتوازن البيئى.

وأكدت ياسمين فؤاد أننا نهدف من خلال حملة "إيكو إيجيبت"، إلى إعادة إكتشاف التراث الطبيعى والثقافى مع تعزيز أهمية الحفاظ عليهما، وإتاحة فرصة للاستكشاف الكامل لمقومات المحميات الطبيعية من خلال مشاهدة أشكال متنوعة من الحياة البرية والبحرية وكذلك النباتات، مع التمتع بممارسة أنشطة السياحة البيئية المختلفة كالغوص، مشاهدة الطيور وتأمل النجوم.

أما على الجانب الثقافى، فالمحميات الطبيعية المصرية توفر التجربة الحقيقية مع السكان المحليين للمحميات والتمتع بالأشكال المختلفة لعاداتهم وتقاليدهم.

وتابعت فؤاد أن ممارسة رياضة ركوب الدراجات، أصبحت عادة طبيعية لدى العديد من المواطنين فهى تمثل رمز من رموز المشاركة الإيجابية للمواطن فى التصدى لمشكلة التغيرات المناخية للتقليل من استخدام وسائل النقل التقليدية، و استخدام الوسائل الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن فعالية اليوم هى نموذج تطبيقى للربط بين مفهوم تغير المناخ والتنوع البيولوجى فى نشاط واحد، وهو ما نادى به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر التنوع البيولوجى 2018 عندما اطلق للعالم مبادرة مصرية لربط تغير المناخ بالتنوع البيولوجى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه بالرغم من ازمة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم حاليا فإننا قادرين على توصيل الرسالة للمواطنين سواء داخل أو خارج مصر بالربط بين المفهومين.

ويأتى هذا ضمن آليات الحفاظ على البيئة سواء الحد من التلوث أو الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن يتم تمكين الشباب وإشراكهم بجانب مشاركة القطاع الخاص، حيث تم التعاون مع الشباب فى العديد من المبادرات الخاصة بالنظافة والتجميل وعمليات إعادة التدوير.

كما تم ربط الشباب ببعض المصانع كما حدث بمبادرات تنظيف نهر النيل، حيث تم اشراك الشباب مع القطاع الخاص وبالتالى توفير فرص عمل لهم.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم تنفيذ أول نظام للدراجات التشاركية بجامعة الفيوم والذى يدير هذا المشروع مجموعة من الشباب من خلال مجموعة من التطبيقات على الهاتف المحمول، مؤكدة على سعى الوزارة لإطلاق العنان للشباب للإبداع والابتكار وطرح الافكار وتسهيل تمكينهم، من أجل توفير فرص عمل لهم وربط ذلك بالحفاظ على البيئة.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه من ضمن فعاليات حملة eco- Egypt التركيز شهريا على محمية معينة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى يتم توضيح المناظر الطبيعية التى يمكن للمواطن الاستمتاع بها داخل المحمية، والمجتمع المحلى بها والأنشطة التى من الممكن ممارستها داخلها.

وفى ذات الإطار يتم التواصل مع المستثمرين والباحثين فى قطاع السياحة البيئية، مضيفة أنه تم إطلاق إعلان لتقديم انشطة خدمية داخل محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة والفيوم، بهدف إطلاق العنان للقطاع الخاص للاستثمار فى المحميات الطبيعية دون الإضرار بها.

وأكدت أن الهدف من تلك الأنشطة هو تجهيز الأرضية بمصر لكى يشعر المواطن المصرى بمزايا المحميات الطبيعية ويحافظ عليها ويستمتع بها وإعطاء رسالة للعالم مع عودة السياحة استعداد مصر ب13 مقصدا سياحيا لسياحة بيئية متكاملة.

يذكر أن برنامج الرحلة سيتضمن الاستمتاع بالطبيعة والإرث الثقافى الكائن فى محميات مصر، وستدعم "إيكو إيجبت" فريق "أن أس كروسينج"، والمكون من 30 شابا وفتاة بمواد ترويجية تفيد الفريق، وكذلك مساعدة الفريق بالدخول والوصول للأماكن المراد زيارتها أثناء الرحلة، والتواصل مع القبائل المحلية والتعرف على إرثهم الثقافى.