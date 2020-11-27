محافظ الجيزة: إنشاء مطبات صناعية وعلامات تحذيرية أمام بوابات حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من الإجراءات، للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد، تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام "خوفو – أحمس – خفرع"، حفاظا على سلامة المواطنين.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم إنشاء 6 مطبات صناعية، طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام "خوفو – أحمس – خفرع"، بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة، لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات، لتهدئة السرعات حفاظا على السلامة العامة، بصورة مؤقتة، لحين الإنتهاء من تركيب كبارى المشاه للمواطنين، والمقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.

كما أكد المحافظ أنه تم تركيب وسيلة "عيون قط"، مضيئة أمام كل مطب صناعى على حده، وكذا مجموعات عيون قط "فسفورية" أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة لإلزام وإرشاد قائدى السيارات بتخفيف السرعة، لتحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث.

كما لفت راشد إلى أنه تم رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق، حيث تم إضاءة أعمدة الإنارة "هاى ماست"، بطريق الفيوم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام "خفرع – منقرع"، لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكد راشد أن المحافظة لن تدخر جهدا، فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.