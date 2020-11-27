وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم إنشاء 6 مطبات صناعية، طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام "خوفو – أحمس – خفرع"، بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة، لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات، لتهدئة السرعات حفاظا على السلامة العامة، بصورة مؤقتة، لحين الإنتهاء من تركيب كبارى المشاه للمواطنين، والمقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.
كما أكد المحافظ أنه تم تركيب وسيلة "عيون قط"، مضيئة أمام كل مطب صناعى على حده، وكذا مجموعات عيون قط "فسفورية" أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة لإلزام وإرشاد قائدى السيارات بتخفيف السرعة، لتحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث.
كما لفت راشد إلى أنه تم رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق، حيث تم إضاءة أعمدة الإنارة "هاى ماست"، بطريق الفيوم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام "خفرع – منقرع"، لتنظيم حركة سير المركبات.
وأكد راشد أن المحافظة لن تدخر جهدا، فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة: إنشاء مطبات صناعية وعلامات تحذيرية أمام بوابات حدائق الأهرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.