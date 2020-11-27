قبل انطلاق القمة.. نصيحة مهمة من وزارة الصحة للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، نصيحة مهمة قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى البطولة الإفريقية.





وقالت الوزارة: "إذا كنت مضطرًا لحضور حدث أو فعالية عامة، فاختر الأماكن المفتوحة جيدة التهوية واحرص على التباعد الجسدى". واختتمت الوزارة قائلة: "احمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا".

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