معيط: 6.6 مليار جنيه قيمة المزايا المالية المقدمة للمعلمين بداية من يناير

جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة: "إحنا اشتغلنا وحددنا العناصر اللى ممكن نحركها ونزود بها المزايا المالية للمعلمين مثل زيادة 50% فى بدل المعلم و50% فى بدل الأداء و25% فى مكافأة الامتحانات بالإضافة إلى 250% للمديرين و150% حافز للوكيل، ويطبق على المعلمين فى التعليم العام والأزهرى".
وأوضح أن الرئيس وجه بإنشاء صندوق بنصف مليار جنيه لتأمين مزايا وخدمات اجتماعية للمعلمين، لافتًا إلى أن قيمة المزايا المقدمة للمعلمين تقدر بـ6.6 مليار جنيه، وسيتم الصرف مع مرتبات شهر يناير، مؤكدًا أن ذلك بداية خطوة لتحسين أوضاع المعلمين.
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