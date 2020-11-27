إصابة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بوعكة صحية.. و"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء لفارس الصحافة النبيل

أصيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وأعضاء المجلس، الشفاء للكاتب الصحفى الكبير، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، مضيفا أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة.

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