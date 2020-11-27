الأهلى والزمالك يتحركان من فندق الإقامة لستاد القاهرة (فيديو)

تحركت حافلة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وكذلك الزمالك من فندق الإقامة متوجهين إلى ستاد القاهرة الدولى، من أجل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له فى التاسعة مساء اليوم.
تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بوضع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب، يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك و الأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.
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