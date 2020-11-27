مستشار وزير البيئة الأسبق: الدول النامية الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحرارى

قال المهندس حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة ان التقدم الصناعي الهائل أدي إلي تزايد معدلات الإنبعاثات الغازية المتصاعدة إلي الغلاف الجوي حول الكرة الأرضية، مما أدي بالتراكم عبر الزمن إلي ظاهرة الإحتباس الحراري التي أدت بدورها إلي ظاهرة التغيرات المناخية، والتي نري تجلياتها منذ سنوات طويلة في مصر والعالم، ومنها مانراه حاليا من أمطار غزيرة في أوقات وأماكن غير معتادة، وظهور بعض سمات الفصول في وقت مبكر قبل موعد قدومها.

وتابع المستشار الاسبق لوزير البيئة في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بين الأقاليم المختلفة في العالم متفاوتة حيث قد تتضرر دول نامية بشكل أكبر رغم أن مساهمتها في ظاهرة الإحتباس الحراري أقل من دول صناعية كبري.

كما أن إرتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلي إنهيارات جليدية متزايدة ستؤدي بدورها إلي إرتفاع مستوي سطح البحر،. بالتالي إختفاء مساحات من المناطق الساحلية في بعض الدول ومنها مصر لذلك لآبد من تكاتف كل دول العالم خاصة الدول الصناعية الكبري لخفص انبعاثات الإحتباس الحراري للتقليل من حدة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن التعاون في مجال إجراءات التكيف مع تلك التغيرات المناخية.