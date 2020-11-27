نشر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بيانا مقتضبا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه "إن المجلس وأعضائه يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد ".
وقال المجلس فى بيانه :«نتمنى الشفاء للكاتب الكبير، وان يعود لاسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة».
وأصيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، للإصابة بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتضمن البيان: "الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد".
وأضاف: "وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى لتنظيم الإعلام: نتمنى الشفاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.