لإطلاقه المكتب الرقمى لخدمات نيابات محكمة الأسرة.. القومى للمرأة يشكر النائب العام

تقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام لإطلاق المكتب الرقمى لخدمات نيابات محكمة الاسرة داخل مجمع محاكم محمد كريم فى الإسكندرية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها لإطلاق خدمات المكتب الرقم لمحاكم الأسرة بالإسكندرية مؤكدة أنها خطوة كبيرة للتحول الرقمى الشامل وتحقيق العدالة الناجزة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة سوف تستفيد من التحول الرقم لمحاكم الأسرة فى الحصول على حقوقها القانونية دون إبطاء وبدقة عالية ويوفر عليها وقتا وجهدا كبيرا خاصة المرأة الفقيرة و المرأة ذات الإعاقة .

وأوضحت ان التحول الرقمى يعتبر مشروع قومى فى جميع المجالات وياتى ذلك فى ظل إدارة سياسية تهتم بالمواطن وتسعى وتيسيرأداء الخدمات للمواطنين.

يذكر ان لنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، افتتحَ المكتب الرقمي لخدمات نيابات محكمة الأسرة، داخل مجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، حيث أكد ضرورة العمل على سرعة تطبيق الإستراتيجية الرقمية لتحقيق العدالة فى وقت أسرع ، لكل ما تباشره النيابة من أعمال واختصاصات .

كما نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمراة بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل ندوة بعنوان " التكنولوجيا ومناهضة العنف ضد المراة بين الفرص والمخاطر " بالمنطقة الصديقة للمراة بامبابة بحضور اعضاء لجنة المحافطات وفروع المجلس بمحافظتي القاهرة والجيزة و اهالي المنطقة.