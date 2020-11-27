بهاء سلطان يوضح حقيقة انضمامه لجمعية قراء القرآن الكريم

علق الفنان بهاء سلطان على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول سعيه إلى الانضمام لجمعية قراء القرآن الكريم، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كتب سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسيوك"، قائلًا: "أولًا أشكر الخالق العظيم الذى ساعدنى وشرح صدرى لحفظ القرآن، وأوعدكم بأن أمضى قدما فى مسيرة الفن الهادف، التى عهدتموها منى، بما يليق بى وبكم".

وتابع: "أود أن أتقدم بالشكر للدكتور أحمد كريمة ونقيب القراء محمد حشاد، وأوضح الالتباس الحاصل، حيث أن بعض الصحفيين أخذوا كلامهم على غير محمله، وصدروا للناس أنهم يمنعونى من دخول النقابة، وهذا ما أنفيه نفيًا قاطعًا وجازمًا وعارِ كليًا عن الصحة، لذلك وجب أن أوضح أننى لم أطلب يوما، أن أنضم إلى جمعية قراء القرآن الكريم، مع أنه شرف كبير لي، وشرف يتطلع إليه الصغير قبل الكبير".

اقرأ أيضًا..بهاء سلطان يشعل السوشيال ميديا بتسجيل صوتي له "فيديو"



وأضاف: "كل اللى يعرفنى يعلم إنى أبسط من كدا، وإنى حبيت أشارك جمهورى جزء من حياتى الخاصة والتى أعتبرها حقًا من حقوقهم أن يسمعوا فنانهم المحبوب يشاركهم الابتهالات والتواشيح الدينية، وبعض من آيات القرآن الكريم، الذى يقرأها على مواقع التواصل الاجتماعى، أشكركم للحب والدعم .. وربنا يقدرنى وأسعدكم بقدر ما فى قلبى لكم".