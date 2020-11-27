فازت ياسمين هاشم أحمد، معلمة التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر رياضة المرأة العربية في نسخته الثانية، المقام بفندق توليب بالمركز الأولمبي بالقاهرة.
وشهدت المسابقة مشاركة منافسين من ١١دولة عربية شملت: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن، الجزائر، المغرب، وحصلت ابنة الأزهر الشريف على المركز الأول على جمهورية مصر العربية والوطن العربي، رغم كل الصعوبات والتحديات، وقلة الإمكانيات وبعد المسافات التي لاقتها خلال المسابقة.
اقرأ أيضًا..مصادر لـ تحيا مصر: إصابة رئيس جامعة الأزهر بفيروس كورونا
حضر فاعليات المؤتمر العديد من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والأمير طلال بن بدر بن سعود، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من السعودية، والشيخة حياة خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من البحرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرسة بالأزهر أفضل معلمة تربية رياضية في الوطن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.