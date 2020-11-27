جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مساء الجمعة: "أى مبالغ سنوفرها لوزارة الصحة، وأى مبالغ ستتطلبها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا سيتم توفيرها". وتابع وزير المالية: "عندنا موازنة مفتوحة لوزارة الصحة ومتطلباتها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالية: موازنة مفتوحة لوزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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