مروان محسن يقود هجوم الأهلي ضد الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته ضد الغريم التقليدي الزمالك في نهائي القرن المرتقب. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً. ويخوض الفريق الكروي الأول بالناي الأهلي ضد الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه خط الهجوم: مروان محسن

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