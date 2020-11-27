انت الان تتابع تفاصيل خبر القناة المجانية الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك وتردد قناة تايم سبورت وبي إن سبورت على الأرضي والنايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وها هي أنظار عشاق كرة القدم في مصر والدول العربية والإفريقية تتجه نحو ستاد القاهرة من أجل متابعة مباراة القرن في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وتردد قناة تايم سبورت على الأرضي والنايل سات

ومن المقرر أن تذاع مبارة القرن بعد الدقائق المقبلة بشكل مجاني عبر قناة تايم سبورت، هذا بالإضافة إلى الناقل الحصري للبطولة قناة بي إن سبورت وبتعليق عصام الشوالي، كما أن هناك قناه أخى سوف تذيع المباراة عبر التردد الأرضي وذلك بحسب القواعد التي تنظم حقوق البث في الإتحاد الإفريقي.

حيث أعلنت قناة أون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي والزمالك، وذلك عبر التردد الأرضي، وسوف يقوم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة بالقناة، كما سيتم تصوير المباراة بطائرة درون بالإضافة إلى 15 كاميرا في جميع أنحاء الملعب.

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كما يمكن مشاهدة قناة تايم سبورت عبر تردد 11449 ومعدل ترميز 27500 وذلك على النايل سات.

كما يمكن مشاهدة القناه على التلفزيون الأرضي من خلال تردد UHF 32.