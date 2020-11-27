وصل فريقي النادي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك طاقم التحكيم المقررة له إدارة المباراة بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال.
وتنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر قناة beiN Sports HD7 الفضائية المباراة، ويتولى المعلق التونسى عصام الشوالى التعليق على المباراة.
اقرأ أيضًا..تردد تايم سبورت الارضي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم
يتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة إستعدادًا لمباراة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.