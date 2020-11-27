وصول حافلتي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة إستعدادًا لمباراة اليوم

وصل فريقي النادي الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك طاقم التحكيم المقررة له إدارة المباراة بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر قناة beiN Sports HD7 الفضائية المباراة، ويتولى المعلق التونسى عصام الشوالى التعليق على المباراة.

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يتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

