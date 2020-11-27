أحمد فهمي يتوقع فوز النادي الأهلي

توقع الفنان أحمد فهمي، فوز النادي الأهلي، قبل موعد المباراة المرتقبة، اليوم في مباراة قمة القرن المرتقبة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وغرد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة له وهو يرتدي الفانلة الحمراء الخاصة بنادي الأهلي وعليها صورة عمرو فهمي.
وكتب على الصورة قائلًا: "كابو المدرج اللي كان مثل كبير لينا ف حب الكيان.. إن شاء الله نكسب النهاردة ونهديلك البطولة يا صاحبي".
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الجدير بالذكر، أن يصطدم الزمالك بالأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة لأول مرة في التاريخ على ستاد القاهرة الدولي.
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