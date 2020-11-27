أورنج تقدم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بأقل الأسعار عبر باقات GO Sports

عروض أورنج على الباقات



ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، "اتفرج علي ماتش الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم ٩ مساءً مباشر من أي مكان".

وأضافت "كلم #433# او اشترك من خلال تطبيق MyOrange في باقات GO Sports واتفرج علي كل قنوات beIN Sports من خلال تطبيق beIN Connect ب 35 جنيه في اليوم وليك 3000 ميجا للخدمة فقط او ب 130 جنيه في الشهر وليك 7000 ميجا للخدمة فقط".

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وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب إستاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجدر الإشارة إلى أن تُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.