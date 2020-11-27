أسقف الفيوم فى لقاء الوعى الإيمانى الأرثوذكسى الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - يلقى الأنبا أبرآم مطران الفيوم، فى الثامنة من مساء الإثنين المقبل، محاضرة بعنوان "المجىء الثانى والقيامة العامة"، فى إطار لقاءات الوعى الإيمانى الأرثوذكسى، لشرح بنود قانون الإيمان المسيحى والتى تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة Me sat.





وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضى، فى إطار لقاءات الوعى الإيمانى. ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية على القناة ذاتها كل يوم إثنين.

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