وزير الرياضة يشارك فى افتتاح ملاعب نادى مستقبل وطن

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، برفقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، الملاعب الجديدة لنادى حزب مستقبل وطن، وذلك بعد أن شهدت عمليات رفع وكفاءة وتطوير خلال الفترات الأخيرة.





وأعقب حفل افتتاح الملاعب، مشاهدة مجموعة من العروض الاستعراضية بالفن الشرقى، والكاراتيه، ومباراة خماسية، وعددًا من العروض الترفيهية والثقافية، وسط التزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الاحتفالية توقيع عقود المديرين الفنيين للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فريقى الكرة النسائية، والخماسى، وذلك بهدف توفير مناخ جيد يساعد على الاستمرار فى تحقيق النجاحات على مستوى جميع الرياضات.

شارك فى الحفل، الدكتور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسيد يسرى رئيس النادى، وعددًا من رموز وقيادات ونواب الحزب، منهم، عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحى أمين الشباب، والنائب هشام الحصرى.

كما شارك النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والنائب أحمد دياب، والنائب حسن سيد، والنائب أحمد الجندى المشرف العام على النادى، والمهندس حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ.

وقال "رشاد": "نستهدف استمرار الانطلاقة الجيدة لفريق كرة القدم وتقديم نموذج قوى وجيد للرياضة المصرية، مع تعزيز دور النادى فى تهيئة مناخ ملائم للنشء والشباب لاخراج طاقاتهم وتطوير مهاراتهم ومواهبهم بالشكل الذى يعود بالايجاب على المنظومة الرياضية".

يذكر أن نادى مستقبل وطن لكرة القدم تأهل لدورى الدرجة الثانية بالقسم الثالث.