فيديو.. وزيرة التخطيط: القضاء على مشكلة «السيستم وقع» بشبكة لمتابعة الخدمات

جدة - نرمين السيد - وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنه سيتم الدفع لأول مرة بالعربات المتنقلة لتخفيف الضغط على مواقع الخدمات، معلقة: "تم الدفع بـ 2 عربة، وسيتم الدفع بـ25 عربة كل شهرين".
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "إحنا رابطين السيستم بشبكة لدى كل محافظ ليتابع الخدمات حتى لا يحدث ما يسمى بوقوع السيستم، كما أن العربات المتنقلة ستحدث نقلة نوعية".
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