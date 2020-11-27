فيديو.. وزيرة التخطيط: القضاء على مشكلة «السيستم وقع» بشبكة لمتابعة الخدمات

جدة - نرمين السيد - وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أنه سيتم الدفع لأول مرة بالعربات المتنقلة لتخفيف الضغط على مواقع الخدمات، معلقة: "تم الدفع بـ 2 عربة، وسيتم الدفع بـ25 عربة كل شهرين".

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "إحنا رابطين السيستم بشبكة لدى كل محافظ ليتابع الخدمات حتى لا يحدث ما يسمى بوقوع السيستم، كما أن العربات المتنقلة ستحدث نقلة نوعية".