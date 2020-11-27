مطران القدس يرسم 4 كهنة جدد

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، اليوم الجمعة، فى رسامة 4 كهنة جدد.



جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، اليوم الجمعة، فى رسامة 4 كهنة جدد. جاء ذلك خلال القداس الإلهى بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة الأنبا إبراهام مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى.

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