فيديو.. هالة السعيد: أهدى فوزى بجائزة أفضل وزيرة عربية للرئيس والمصريين

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الجائزة تقدير للمرأة المصرية بعد توليها ملفات أثبتت فيه النجاح بفضل الدعم السياسى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة معنية بالخطط السنوية وتعمل مع الوزارات على احتياجاتها والقطاعات التى تستطيع أن تحقق نموا، مؤكدة أن الدولة المصرية حققت توازنا كبيرا فى سياساتها، خصوصًا وأن دول كبيرة لم تستطع تحقيق هذا التوازن.
وأشارت إلى أن الدولة حافظت على صحة المواطن وفى نفس الوقت المحافظة على عجلة الاقتصاد، وتم وضع سياسات للتخفيف من العبء المالى على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا مثل الطيران والسياحة، مضيفة: "تم زيادة استثمارات قطاعات مثل الاتصالات بنسبة 300% وقطاع الصحة بنسبة 80% وقطاع التعليم العالى بنسبة 100%"
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